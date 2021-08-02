Можна дивитися вічно: Микита Добринін зворушив неймовірно ніжним відео з синочком

На відео одягнений в білу сорочку Микита тримає маленького Лева на руках обличчям до себе і багато разів трепетно цілує його в носик, щасливо посміхаючись.

Ведучий ніяк не став підписувати публікацію, лише поставив сердечко.

"Кохані", - тут же відреагувала в коментарях його дружина і мама малюка Даша Квіткова.

Підписники залишилися в захваті від такої батьківської любові і засипали Добриніна розчуленими коментарями.