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Можна дивитися вічно: Микита Добринін зворушив неймовірно ніжним відео з синочком

Автор: Марина Настевич

Шоумен і "Холостяк 9" Микита Добринін, який менше місяця тому вперше став батьком, поділився в мережі зворушливим відео з новонародженим сином Левом. Новоспечений батько показав всю силу своїх почуттів до малюка, чим розчулив шанувальників.

Ніжний чорно-білий відеоролик Добринін виклав у себе в Instagram.

На відео одягнений в білу сорочку Микита тримає маленького Лева на руках обличчям до себе і багато разів трепетно цілує його в носик, щасливо посміхаючись.

Ведучий ніяк не став підписувати публікацію, лише поставив сердечко.

"Кохані", - тут же відреагувала в коментарях його дружина і мама малюка Даша Квіткова.

Підписники залишилися в захваті від такої батьківської любові і засипали Добриніна розчуленими коментарями.

  • Можна дивитися вічно
  • Татове щастя
  • Як мило
  • Любов
  • Сладусік такий, Бозееее, солодкий зайчик. Таке маленьке щастя, він губками так солодко робить, маму напевно шукає
  • Боже ну яка милота
  • Ну що за сонечко таке
  • наймиліше відео за сьогодні
  • Яка ніжність
  • Це занадто мило
  • Яка трепетна ніжність
  • Маленький носик

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова показала фігуру після пологів і розповіла, як приходить у форму.

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Микита ДобринінДаша Квиткова