До мурашек: Кухар восхитила украинцев неожиданным талантом на "Танцах со звездами"

Екатерина Кухар на "Танцах со звездами" показала неожиданное амплуа
Екатерина Кухар поразила украинских зрителей неожиданным поступком во время шестого эфира "Танцев со звездами". Примабалерина осмелилась выйти на сцену и спеть хит "Снег" Ирины Билык.
Балерина посвятила эту песню любимому мужу и партнеру Александру Стоянову. Балерина сидела за роялем, а сверху сыпал искусственный снег.
"Сегодня я сбрасываю свою маску и выхожу на всю страну петь легендарную песню Ирины Билык. И ты, мой любимый муж, Александр Стоянов, поймешь, что кроме тебя, у меня никого нет. Я спою эту песню для тебя", - сказала Кухар.
Екатерина Кухар спела песню "Снег" на "Танцах со звездами" (видео: YouTube/Танці з зірками)
Украинцы в комментариях разошлись во мнениях относительно выступления балерины. Хотя многие заметили, что номер был исполнен под фонограмму, пение Кухар вызвало ряд восхитительных отзывов.
Интересно, что на шоу "Маскарад", которое стартовало на 1+1, Екатерина Кухар была в совершенно неординарном образе - Вареника.
Ранее мы писали, что в скандале между Ольгой Фреймут и Екатериной Кухар была поставлена точка.