До мурашек: Кухар восхитила украинцев неожиданным талантом на "Танцах со звездами"

Екатерина Кухар поразила украинских зрителей неожиданным поступком во время шестого эфира "Танцев со звездами". Примабалерина осмелилась выйти на сцену и спеть хит "Снег" Ирины Билык.

Балерина посвятила эту песню любимому мужу и партнеру Александру Стоянову. Балерина сидела за роялем, а сверху сыпал искусственный снег.

"Сегодня я сбрасываю свою маску и выхожу на всю страну петь легендарную песню Ирины Билык. И ты, мой любимый муж, Александр Стоянов, поймешь, что кроме тебя, у меня никого нет. Я спою эту песню для тебя", - сказала Кухар.

Екатерина Кухар спела песню "Снег" на "Танцах со звездами" (видео: YouTube/Танці з зірками)

Украинцы в комментариях разошлись во мнениях относительно выступления балерины. Хотя многие заметили, что номер был исполнен под фонограмму, пение Кухар вызвало ряд восхитительных отзывов.

"Катя Кухар поет шикарно. Мне очень понравилось, браво";

"Только не говорите, что вы поверили, что это она вживую поет. Очевидно же, что фонограмма, а голос заранее хорошо в автотюне подогнали. Не надо так";

"Нежно, тонко. Пусть не сильно, но получилось красиво. Неожиданно";

"Хм... Надо признать что как не для вокалистки, это было шикарно";

"Честно говоря, я в полном шоке. До мурашек", - пишут украинцы.

Интересно, что на шоу "Маскарад", которое стартовало на 1+1, Екатерина Кухар была в совершенно неординарном образе - Вареника.

Ранее мы писали, что в скандале между Ольгой Фреймут и Екатериной Кухар была поставлена точка.