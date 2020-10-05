До мурашок: Кухар захопила українців несподіваним талантом на "Танцях з зірками"

Катерина Кухар вразила українських глядачів несподіваним вчинком під час шостого ефіру "Танців з зірками". Примабалерина наважилася вийти на сцену і заспівати хіт "Сніг" Ірини Білик.

Балерина присвятила цю пісню коханому чоловікові і партнеру Олександру Стоянову. Балерина сиділа за роялем, а зверху сипав штучний сніг.

"Сьогодні я скидаю свою маску і виходжу на всю країну співати легендарну пісню Ірини Білик. І ти, мій коханий чоловік, Олександр Стоянов, зрозумієш, що крім тебе, в мене нікого немає. Я заспіваю цю пісню для тебе", - сказала Кухар.

Катерина Кухар заспівала пісню "Сніг" на "Танцях з зірками" (відео: YouTube/Танці з зірками)

Українці в коментарях розійшлися в думках щодо виступу балерини. Хоча багато хто помітив, що номер був виконаний під фонограму, спів Кухар викликав ряд чудових відгуків.

"Катя Кухар співає шикарно. Мені дуже сподобалося, браво";

"Тільки не кажіть, що ви повірили, що це вона співає наживо. Очевидно ж, що фонограма, а голос заздалегідь добре в автотюні підігнали. Не треба так";

Ніжно, тонко. Нехай не сильно, але вийшло красиво. Несподівано";

"Хм... Треба визнати, що як не для вокалістки, це було шикарно";

"Чесно кажучи, я в повному шоці. До мурашок", - пишуть українці.

Цікаво, що на шоу "Маскарад", яке стартувало на 1+1, Катерина Кухар була в абсолютно незвичайному образі - Вареника.

Раніше ми писали, що у скандалі між Ольгою Фреймут і Катериною Кухар була поставлена крапка.