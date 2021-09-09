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Муж большая поддержка: жена Павлика растрогала сеть семейным фото

Автор: Марина Настевич

Молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно родила первенца, растрогала сеть нежной семейной фотографией и рассказала, как муж помогает ей в уходе за малышом.

Милым снимком девушка поделилась на своей странице в Instagram.

На фото Екатерина запечатлена с мужем и сыном Михаилом. Виктор держит на руках сыночка, прижимая его к себе, а Репяхова нежно обнимает их обоих и счастливо улыбается.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик вместе ухаживают за сыночком Михаилом (instagram.com/repyahovakate)

По словам блогерши и концертного директора, за 3 месяца она вполне привыкла к роли мамы, а муж очень ей помогает.

"Скоро три месяца, как мы родители. Полёт нормальный. Мы полностью адаптировались. В нашей семье четко распределены обязанности. Например, Виктор Франкович купает Мишу и заботится о том, чтобы мама Миши не была голодна, ездит за разными покупками, играет с Мишей, когда маме нужен отдых или нужно поработать. Ну а на маме все остальное. На самом деле, муж большая поддержка. Я даже не ожидала, что он будет настолько мне помогать. Хоть по факту у мужа: Миша - 4 ребёнок, но проживает он все впервые. Наш Мишенька каждый день радует нас чем-то новеньким, а мы в ответ заботимся и очень любим его", - поделилась 27-летняя Катя.

Пользователи сети не удержались от растроганных комментариев.

  • Примерная красивая добрая семья. Приятно любоваться Вами
  • Катюшенька, пусть так будет всегда
  • Здоровья Вашей семье и пускай Мишутка только радует Вас
  • Таке гарне фото
  • Какие красивые люди!
  • Дуже миле фото
  • Я тільки помітила, які ви схожі
  • Та то вже так і є - пізні діти
  • Які ви милі та позитивні
  • Неймовірні

Напомним, ранее жена Виктора Павлика встревожила заявлением о самочувствии во время отдыха на Прикарпатье.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова