Начала любить свое тело: Джамала показала закулисье "Танцев со звездами"

Накануне нового прямого эфира "Танцев со звездами" участница шоу Джамала поделилась закулисным видео с проекта, а также сделала откровенное признание о любви к себе и своему телу.
Бэкстейдж видеоролик певица опубликовала на своей странице в Instagram.
На видео запечатлены яркие моменты в шоу с участием артистки и ее партнера Антона Нестерко - подготовка к выходу на паркет, репетиции на сцене и в зале, кусочки выступления и то, что осталось за кадром после окончания эфира.
Джамала также поделилась, что на проекте начала по-новому любить и понимать свое тело.
"Короче, я все поняла! Танцами стоит заниматься всем, кто не верит в свое тело. Да, должна признаться, у меня никогда не было вопросов с лишним весом. А вот с любовью к своим ногам, бедрам, рукам, шее, спине - всегда были. И каждый день сейчас этой любви становится все больше. На самом деле я просто никогда не танцевала осознанно. А теперь у меня есть возможность рассмотреть себя поподробнее. Как же это все мне подходит, никогда бы и подумать не могла! В это воскресенье - новый танец, совсем другая техника и характер. Я - только так!!! Во всем важна динамика. Люблю вас и вдохновляю пойти на танцы прямо сегодня", - написала певица.
Партнер Джамалы по паркету отреагировал на ее публикацию.
"Я в тебя верю! Огромное уважение тебе и ещё более огромная благодарность!
Уже жду в зале", - написал Нестерко.
Поклонники же пообещали болеть за артистку и оставили ей теплые слова.
Напомним, ранее на "Танцах со звездами" Ирина Билык воссоединилась с бывшими мужьями Коляденко и Дикусаром.