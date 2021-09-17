Начала любить свое тело: Джамала показала закулисье "Танцев со звездами"

На видео запечатлены яркие моменты в шоу с участием артистки и ее партнера Антона Нестерко - подготовка к выходу на паркет, репетиции на сцене и в зале, кусочки выступления и то, что осталось за кадром после окончания эфира.

Джамала также поделилась, что на проекте начала по-новому любить и понимать свое тело.

"Короче, я все поняла! Танцами стоит заниматься всем, кто не верит в свое тело. Да, должна признаться, у меня никогда не было вопросов с лишним весом. А вот с любовью к своим ногам, бедрам, рукам, шее, спине - всегда были. И каждый день сейчас этой любви становится все больше. На самом деле я просто никогда не танцевала осознанно. А теперь у меня есть возможность рассмотреть себя поподробнее. Как же это все мне подходит, никогда бы и подумать не могла! В это воскресенье - новый танец, совсем другая техника и характер. Я - только так!!! Во всем важна динамика. Люблю вас и вдохновляю пойти на танцы прямо сегодня", - написала певица.

Партнер Джамалы по паркету отреагировал на ее публикацию.

"Я в тебя верю! Огромное уважение тебе и ещё более огромная благодарность!

Уже жду в зале", - написал Нестерко.

Поклонники же пообещали болеть за артистку и оставили ей теплые слова.

Джа такая счастливая тут, ждём следующий эфир

Ви - Богиня! і це факт, а не просто комплімент

А я тебя очень ждала на танцах. Каждый год

Будем за вас болеть!

Вы крутая! Так держать

Джамала участвует в "Танцах со звездами" вместе с Антоном Нестерко (фото: instagram.com/jamalajaaa)