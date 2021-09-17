Почала любити своє тіло: Джамала показала закулісся "Танців з зірками"

На відео відображені яскраві моменти в шоу за участю артистки і її партнера Антона Нестерко - підготовка до виходу на паркет, репетиції на сцені і в залі, шматочки виступу і те, що залишилося за кадром після закінчення ефіру.

Джамала також поділилася, що на проекті почала по-новому любити і розуміти своє тіло.

"Коротше, я все зрозуміла! Танцями варто займатись всім, хто не вірить у своє тіло. Так, мушу зізнатись, в мене ніколи не було питань з зайвою вагою. А от любов‘ю до своїх ніг, стегон, рук, шиї, спини - завжди були. І кожного дня зараз цієї любові стає все більше. Насправді я просто ніколи не танцювала усвідомлено. А тепер у мене є можливість роздивитись себе детальніше. Як же це все мені підходить. Ніколи б і подумати не могла! Цієї неділі - новий танець, зовсім інша техніка і характер. Я - тільки так!!! В усьому важлива динаміка. Люблю вас і надихаю піти на танці просто сьогодні", - написала співачка.

Партнер Джамали по паркету відреагував на її публікацію.

"Я в тебе вірю! Величезна повага тобі і ще більш величезна подяка!

Вже чекаю в залі", - написав Нестерко.

Шанувальники ж пообіцяли вболівати за артистку і залишили їй теплі слова.

Джа така щаслива тут, чекаємо наступний ефір

Ви - Богиня! і це факт, а не просто комплімент

А я тебе дуже чекала на танцях. Щороку

Будемо за вас вболівати!

Ви крута! Так тримати

Джамала бере участь у "Танцях з зірками" разом з Антоном Нестерко (фото: instagram.com/jamalajaaa)