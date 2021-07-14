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Начинаю осознавать: счастливая Ксения Мишина сделала личное признание о важном

Автор: Ольвия Агаркова

Ксения Мишина счастлива со своим избранником Александром Эллертом. Пара строит совместное будущее и радует поклонников романическими фото, а также делится своими взглядами и размышлениями на жизнь и отношения.

Например, в новом посте в Instagram актриса подняла тему позитивнго мышления и его влияния на восприятие окружающей действительности.

Ксения подкрепила текст счастливым беззаботным снимком, на коором запечатлена в светло-сером костюме-овсерайз – тренде сезона, и белой майке. Она держит руки в карманах и смотрит в камеру. Фотограф сумел словить эффектный момент, когда роскошные волосы звезды растепал ветер.

Ксения Мишина поделилась размышлениями о важном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Каждый день я тренирую себя думать положительно о себе, своем будущем и просто быть в моменте. И, кажется, я начинаю осознавать, что такое это желанное всеми изобилие! Оказывается, оно действительно начинается с нас! Просто каждую секунду жить из ощущения, что ты имеешь разные возможности, видеть их, принимать то, что прямо сейчас дает вселенная, благодарить и создавать своими мыслями", - поделилась своими мотивирующими философскими размышлениями актриса.

Подписчики Ксении разделили ее взгляды и не оставили без комплиентов.

  • Очень красивая
  • Все и правда начинается с нас самих
  • Ксения, вы прекрасны
  • Ну такая же красивая

Напомним, что ранее Ксения Мишина топлес снялась в чувственном фотосете с Александром Эллертом.

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Ксения МишинаХолостячка