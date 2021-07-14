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Починаю усвідомлювати: щаслива Ксенія Мішина зробила особисте зізнання про важливе

Автор: Ольвія Агаркова

Ксенія Мішина щаслива зі своїм обранцем Олександром Еллертом. Пара будує спільне майбутнє і радує шанувальників романтичними фото, а також ділиться своїми поглядами і роздумами на життя і відносини.

Наприклад, в новому пості в Instagram актриса підняла тему позитивнго мислення і його впливу на сприйняття навколишньої дійсності.

Ксенія підкріпила текст щасливим безтурботним знімком, на кому відображена в світло-сірому костюмі-овсерайз - тренді сезону, і білій майці. Вона тримає руки в кишенях і дивиться в камеру. Фотограф зумів зловити ефектний момент, коли розкішне волосся зірки розтріпав вітер.

Ксенія Мішина поділилась роздумами про головне (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Кожен день я треную себе думати позитивно про себе, своє майбутнє і просто бути в моменті. І, здається, я починаю усвідомлювати, що таке цей бажаний всіма достаток! Виявляється, він дійсно починається з нас! Просто кожну секунду жити з відчуття, що ти маєш різні можливості, бачити їх, приймати те, що прямо зараз дає Всесвіт, дякувати і створювати своїми думками", - поділилася своїми мотивуючими філософськими роздумами актриса.

Підписники Ксенії розділили її погляди і не залишили без компліментів.

  • Дуже красива
  • Все і правда починається з нас самих
  • Ксенія, ви прекрасні
  • Ну така ж красива

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина топлес знялася в чуттєвому фотосеті з Олександром Еллертом.

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Ксения МишинаХолостячка