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Самая крутая: Надя Дорофеева похвасталась идеальным прессом и познакомила фанатов со своей командой поближе

Автор: Lite

Украинская певица и с недавнего времени наставница в проекте "Голос країни", 1+1, Надя Дорофеева недавно поделилась первыми фото со съемок нового шоу с ее участием.

Надя порадовала поклонников яркими снимками со съемочной площадки и рассказала, что наконец-то зрители смогут увидеть, что же происходит на проекте. Новое амплуа певице по душе - и она готова делиться своим опытом с начинающими.

Теперь Дорофеева в своем микроблоге показала кадр с закулисья - певица с костюмером проверяют, все ли отлично сидит. Соблазнительный и в то же время изысканный наряд помог Наде продемонстрировать свой идеальный пресс. Фанаты поставили море лайков на пост певицы.

Также Надя решила познакомить своих фолловеров в соцсети со своей командой поближе. Для этого она запостила видео с выступлений, где каждого из них можно послушать, если вдруг вы пропустили эфир.

"Ребята! Стартовал первый эфир "Голос країни". Хочу скорее познакомить вас с моими первыми участницами", - написала Надя.

Надя Дорофеева (фото, видео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Напомним, недавно Надя Дорофеева отлично отдохнула на Бали. Фото певицы в одном купальнике или в коротких шортах согревали ее фанатов, оставшихся зимовать в холодной Украине.

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