Найкрутіша: Надя Дорофєєва похвалилася ідеальним пресом і познайомила фанатів зі своєю командою ближче

Українська співачка і з недавнього часу наставниця у проекті "Голос країни", 1+1, Надя Дорофєєва нещодавно поділилася першими фото зі зйомок нового шоу з її участю.

Надя порадувала шанувальників яскравими світлинами зі знімального майданчика і розповіла, що нарешті глядачі зможуть побачити, що ж відбувається на проекті. Нове амплуа співачці до душі - і вона готова ділитися своїм досвідом з початківцями.

Тепер Дорофєєва в своєму мікроблозі показала кадр з закулісся - співачка з костюмером перевіряють, чи все відмінно сидить. Спокусливий і в той же час вишуканий наряд допоміг Наді продемонструвати свій ідеальний прес. Фанати поставили море лайків на пост співачки.

Також Надя вирішила познайомити своїх фоловерів у соцмережі зі своєю командою ближче. Для цього вона запостила відео з виступів, де кожного з них можна послухати, якщо раптом ви пропустили ефір.

"Стартував перший ефір "Голосу країни". Хочу швидше познайомити вас з моїми першими учасницями", - написала Надя.

Надя Дорофєєва (фото, відео: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва відмінно відпочила на Балі. Фото співачки в одному купальнику та в коротких шортах зігрівали її фанатів, які залишилися зимувати в холодній Україні.