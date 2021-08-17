Надя Дорофеева поразила естественной красотой без макияжа и засветилась топлес

Надя запечатлена без макияжа в удобном трикотажном комплекте, состоящем и из топа и шортиков, на верх она набросила рубашку. Певица наслаждается открывающимися взору видами

"Бывают моменты, когда у меня опускаются руки? Да, конечно бывают … Но как правило, за этими периодами следует что-то большее и прекрасное. Предвкушаю все последующие релизы. Готовлюсь удивлять вас", - пообещала Надя.

Надя Дорофеева показала стройные формы (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Позже она опубликовала забавный будничный утренний случайный кадр с мужем. Надя предстала без макияжа, а под глазами у нее – гелевые патчи. Владимир на заднем фоне увлечен будничными делами и не замечает камеру.

"Наши турецкие приключения с Владимиром, конечно, невероятно увлекательные. Но вы даже не представляете, что происходит с нашими героями Марси и Гулливером в новом анимационном фильме "Гуллівер повертається", - предложила певица. К слову, недавно она призналась, как ей работалось с мужем над одним проектом.

Надя Дорофеева показала себя без макияжа (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Владимир же решил рассказать подписчикам о собственном своде курортных правил, которым начал следовать в Турции.

"Новые правила на отдыхе.

1. Читать, а не видосики смотреть.

2. Усы, а не борода. Даже не спрашивайте почему. Это навсегда останется в тайне.

3. Сладкое, булочки и т.п только по утрам, а не как обычно весь день.

Там много правил на самом деле, но я их еще не придумал", - признался артист.

Надя показала ужин с мужем в живописном месте (instagram.com/nadyadorofeeva)