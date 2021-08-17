Надя Дорофєєва вразила природною красою без макіяжу і засвітилася топлес

Надя зображена без макіяжу в зручному трикотажному комплекті, що складається і з топа і шортиків, на верх вона накинула сорочку. Співачка насолоджується видами, що відкриваються погляду

"Бувають моменти,коли у мене опускаються руки? Так, звичайно бувають ... але як правило, за цими періодами слід щось більше і прекрасне. Передчуваю всі наступні релізи. Готуюся дивувати вас", - пообіцяла Надя.

Надя Дорофєєва показала стрункі форми (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Пізніше вона опублікувала кумедний буденний ранковий випадковий кадр з чоловіком. Надя постала без макіяжу, а під очима у неї – гелеві патчі. Володимир на задньому тлі захоплений буденними справами і не помічає камеру.

"Наші турецькі пригоди з Володимиром, звичайно, неймовірно захоплюючі. Але ви навіть не уявляєте, що відбувається з нашими героями Марсі і Гуллівером в новому анімаційному фільмі "Гуллівер повертається", - запропонувала співачка. До слова, нещодавно вона зізналася, як їй працювалося з чоловіком над одним проектом.

Надя Дорофєєва показала себе без макіяжу (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Володимир же вирішив розповісти підписникам про власний звід курортних правил, яким почав слідувати в Туреччині.

"Нові правила на відпочинку.

1. Читати, а не відосики дивитися.

2. Вуса, а не борода. Навіть не питайте чому. Це назавжди залишиться в таємниці.

3. Солодке, булочки і т. п тільки вранці, а не як зазвичай весь день.

Там багато правил насправді, але я їх ще не придумав", - зізнався артист.

Надя показала вечерю з чоловіком в мальовничому місці (instagram.com/nadyadorofeeva)