Надя Дорофеева угодила в аварию: певица показала грустное фото после ДТП

Певица напугала поклонников рассказом о ДТП
Надя Дорофеева попала в ДТП в Киеве - популярная украинская певица за рулем своего авто врезалась в другую машину.
О дорожном инциденте 5 ноября рассказала сама артистка в своем Instagram, дав поклонникам, которые и так приуныли после прощального концерта дуэта "Время и Стекло", новый повод для волнений и переживаний.
Впрочем, 30-летняя певица в аварии, к счастью, не пострадала. Более того, Дорофеева даже иронизирует над ситуацией, называя это уроком за самоуверенность - мол, она думала, что хороший водитель, а практика доказала обратное.
Как рассказала Надя, она выехала из дома и успела проехать только около двух километров, после чего произошло столкновение с другим авто.
Досадную историю о ДТП артистка сопроводила кадром, на котором позирует с грустным выражением, "схватившись за голову".
"Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2 км и врезалась в другую машину. А у вас как дела?" - говорится в публикации.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Фаны певицы советуют Дорофеевой быть аккуратнее за рулем, а также высказывают свои переживания и призывают не унывать - мол, ДТП случаются, но главное, что все обошлось благополучно.
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Напомним, что недавно Позитив показал эксклюзивные закулисные кадры с Надей Дорофеевой.