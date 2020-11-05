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Надя Дорофєєва потрапила в аварію: співачка показала сумне фото після ДТП

Автор: Володимир Костирін

Співачка налякала шанувальників розповіддю про ДТП

Надя Дорофєєва потрапила у ДТП у Києві - популярна українська співачка за кермом свого авто врізалася в іншу машину.

Про дорожній інцидент 5 листопада розповіла сама артистка у своєму Instagram, давши шанувальникам, які й так зажурилися після прощального концерту дуету "Время и Стекло", новий привід для хвилювань і переживань.

Втім, 30-річна співачка в аварії, на щастя, не постраждала. Більш того, Дорофєєва навіть іронізує над ситуацією, називаючи це уроком за самовпевненість - мовляв, вона думала, що хороша водійка, а практика довела протилежне.

Як розповіла Надя, вона виїхала з будинку і встигла проїхати лише близько двох кілометрів, після чого сталося зіткнення з іншим авто.

Прикру історію про ДТП артистка супроводила кадром, на якому позує з сумним виразом, "схопившись за голову".

"Моє обличчя, коли виїжджаючи з дому, подумала, що я хороша водійка, проїхала 2 км і врізалася в іншу машину. А у вас як справи?" - йдеться у публікації.

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Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фани співачки радять Дорофєєвій бути акуратнішою за кермом, а також висловлюють свої переживання і закликають не журитися - мовляв, ДТП трапляються, але головне, що все обійшлося благополучно.

  • Ти ціла? Не лякай так!
  • Сподіваюся, все добре
  • Надя, ми переживаємо
  • Добре що все обійшлося, бережи себе!
  • Надя, ти нам потрібна жива, ще, будь ласка, акуратніше там, зараз не найкращий рік
  • Трапляється, що поробиш
  • Боже, Надійка, будь акуратніше, сама я нещодавно потрапила в аварію. Будьте обережні

Раніше ми писали про те, що зухвала Надя Дорофєєва вразила кардинальною зміною образу.

Нагадаємо, що нещодавно Позитив показав ексклюзивні закулісні кадри з Надею Дорофєєвою.

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