Надя Дорофеева впервые после развода засветила нового избранника

На снимке Надя едет в автомобиле вместе с загадочным мужчиной, который нежно держит ее за руку. В кадре видно ноги певицы, одетой в оранжевое мини-платье с цветочным принтом, и их переплетенные руки.

При этом на мужской руке можно разглядеть татуировку в виде ветви растения.

Надя заинтриговала романтическим кадром с мужчиной (instagram.com/nadyadorofeeva)

Кроме того, Дорофеева выложила фото букета цветов - возможно, подарка от любимого.

А также похвасталась красивым букетом цветов (instagram.com/nadyadorofeeva)

Отметим, что артистка и ее бывший муж Владимир Дантес разошлись мирно и без скандалов, а причиной развода назвали то, что просто ушла любовь, а они повзрослели.

При этом тут же поползли слухи, что Надя закрутила роман с известным киевским ресторатором Мишей Кацуриным. Который, что интересно, развелся со своей женой в тот же период, что и Дорофеева с Дантесом. А Владимиру в это же время приписывают роман с бывшей женой Кацурина, Дашей.