Надя Дорофєєва вперше після розлучення засвітила нового обранця

На знімку Надя їде в автомобілі разом із загадковим чоловіком, який ніжно тримає її за руку. У кадрі видно ноги співачки, одягненої в помаранчеву міні-сукню з квітковим принтом, і їх переплетені руки.

При цьому на чоловічій руці можна розгледіти татуювання у вигляді гілки рослини.

Надя заінтригувала романтичним кадром з чоловіком (instagram.com/nadyadorofeeva)

Крім того, Дорофєєва виклала фото букета квітів - можливо, подарунка від коханого.

А також похвалилася красивим букетом квітів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Відзначимо, що артистка і її колишній чоловік Володимир Дантес розійшлися мирно і без скандалів, а причиною розлучення назвали те, що просто пішла любов, а вони подорослішали.

При цьому тут же поповзли чутки, що Надя закрутила роман з відомим київським ресторатором Мішею Кацуріним. Який, що цікаво, розлучився зі своєю дружиною в той же період, що і Дорофєєва з Дантесом. А Володимиру в цей же час приписують роман з колишньою дружиною Кацуріна, Дашею.