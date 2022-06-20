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Надя Дорофєєва вперше після розлучення засвітила нового обранця

Надя Дорофєєва (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Надя Дорофєєва, яка в березні шокувала шанувальників новиною про розлучення з Володимиром Дантесом, вперше засвітила в мережі свого нового коханого. Втім, його обличчя і особистість співачка як і раніше приховує.

Романтичний кадр з новим коханим артистка опублікувала у своїх Instagram-історіях.

На знімку Надя їде в автомобілі разом із загадковим чоловіком, який ніжно тримає її за руку. У кадрі видно ноги співачки, одягненої в помаранчеву міні-сукню з квітковим принтом, і їх переплетені руки.

При цьому на чоловічій руці можна розгледіти татуювання у вигляді гілки рослини.

Надя заінтригувала романтичним кадром з чоловіком (instagram.com/nadyadorofeeva)

Крім того, Дорофєєва виклала фото букета квітів - можливо, подарунка від коханого.

А також похвалилася красивим букетом квітів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Відзначимо, що артистка і її колишній чоловік Володимир Дантес розійшлися мирно і без скандалів, а причиною розлучення назвали те, що просто пішла любов, а вони подорослішали.

При цьому тут же поповзли чутки, що Надя закрутила роман з відомим київським ресторатором Мішею Кацуріним. Який, що цікаво, розлучився зі своєю дружиною в той же період, що і Дорофєєва з Дантесом. А Володимиру в цей же час приписують роман з колишньою дружиною Кацуріна, Дашею.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося фото, на якому Дорофєєва і Кацурін разом гуляють по Барселоні. На кадрі вони обіймаються посеред вулиці.

Після цього Володимир Дантес прокоментував чутки про те, що його екс-дружина розірвала стосунки через іншого чоловіка.

Ми також повідомляли про те, що український актор Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною через рік після весілля - пара не витримала випробування війною.

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Надя Дорофеєва