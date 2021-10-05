Надя Дорофеева засветила аппетитные ягодицы в мини-шортах и призналась в своем "загоне"

Надя прошлась по городу в ярко-салатовом вязаном костюме, состоящем из ультракоротких шорт и кофточки. Эффектный лук она дополнила черными колготками и высокими сапогами на массивной подошве. Свои теперь темные волосы звезда оставила распущенными.

На одном из кадров Дорофеева запечатлена у входа в подъезд. Как призналась певица, у нее есть один "загон".

Надя Дорофеева сверкнула подтянутыми ягодицами и длинными ножками (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Внимание, уважаемые подписчики! Мой загон, который вы еще не знаете. Я боюсь подъездов. Захожу в них только тогда, когда у двери никого нет, потом бегу, будто меня кто-то преследует, и нервно жму кнопку лифта, он же так точно быстрее приедет! Ну а в таком наряде вы меня в своём подъезде точно не увидите, только если со съёмочной группой", - поделилась исполнительница.

"Так вот почему мы переехали в частный дом", – с юмором отреагировал на признание жены ее супруг, украинский певец Владимир Дантес.

Фолловеры Нади оценили ее наряд, а также снова восхитились новым цветом волос и упругими формами артистки.