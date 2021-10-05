RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Надя Дорофєєва засвітила апетитні сідниці в міні-шортах і зізналася у своєму "загоні"

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка днями несподівано змінила імідж і перефарбувала волосся, зізналася у своєму страху, а заодно показала яскраві знімки з прогулянки по Києву.

Фото в яскравому і спокусливому вбранні артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Надя пройшлася по місту в яскраво-салатовому в'язаному костюмі, що складається з ультракоротких шортів і кофтинки. Ефектний лук вона доповнила чорними колготками і високими чобітьми на масивній підошві. Своє тепер темне волосся зірка залишила розпущеним.

На одному з кадрів Дорофєєва відображена біля входу в під'їзд. Як зізналася співачка, у неї є один "загін".

Надя Дорофєєва блиснула підтягнутими сідницями і довгими ніжками (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Увага, шановні підписники! Мій загін, який ви ще не знаєте. Я боюся під'їздів. Заходжу в них тільки тоді, коли біля дверей нікого немає, потім біжу, ніби мене хтось переслідує, і нервово тисну кнопку ліфта, він же так точно швидше приїде! Ну а в такому вбранні ви мене в своєму під'їзді точно не побачите, тільки якщо зі знімальною групою", - поділилася виконавиця.

"Так ось чому ми переїхали в приватний будинок", - з гумором відреагував на зізнання дружини її чоловік, український співак Володимир Дантес.

Фолловери Наді оцінили її вбрання, а також знову захопилися новим кольором волосся і пружними формами артистки.

  • Ну шо за ікона
  • Новий колір волосся супер
  • Ви така красива, прям королева
  • ти брюнетка і яскраво-зелений костюм = ідеальне поєднання!!!
  • Як же тобі йде бути брюнеткою!!!
  • Красуня
  • Крутий горіх
  • Який наряд красивий, дуже йде
  • Ти дуже вродлива
  • Які ніжки!

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва показала розкішну фігуру у мікробікіні.

Читайте LITE в Google News
Надя Дорофеєва