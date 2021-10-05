Надя Дорофєєва засвітила апетитні сідниці в міні-шортах і зізналася у своєму "загоні"

Надя пройшлася по місту в яскраво-салатовому в'язаному костюмі, що складається з ультракоротких шортів і кофтинки. Ефектний лук вона доповнила чорними колготками і високими чобітьми на масивній підошві. Своє тепер темне волосся зірка залишила розпущеним.

На одному з кадрів Дорофєєва відображена біля входу в під'їзд. Як зізналася співачка, у неї є один "загін".

Надя Дорофєєва блиснула підтягнутими сідницями і довгими ніжками (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Увага, шановні підписники! Мій загін, який ви ще не знаєте. Я боюся під'їздів. Заходжу в них тільки тоді, коли біля дверей нікого немає, потім біжу, ніби мене хтось переслідує, і нервово тисну кнопку ліфта, він же так точно швидше приїде! Ну а в такому вбранні ви мене в своєму під'їзді точно не побачите, тільки якщо зі знімальною групою", - поділилася виконавиця.

"Так ось чому ми переїхали в приватний будинок", - з гумором відреагував на зізнання дружини її чоловік, український співак Володимир Дантес.

Фолловери Наді оцінили її вбрання, а також знову захопилися новим кольором волосся і пружними формами артистки.