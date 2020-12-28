Наказывал бы публично: Дикусар заговорил о закулисных интригах "Танцев со звездами"

Известный хореограф и постоянный участник "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар знает о проекте, кажется, все. Он из сезона в сезон выходит на главный паркет страны и давно является любимцем публике благодаря своему профессионализму и умению проживать каждый номер ярко и по-настоящему. Кроме того, семь лет Дмитрий жил и работал в Грузии – был хореографом-постановщиком местного формата "Танцев со звездами", поэтому может рассказать о закулисных моментах проекта.

В программе "Ужин с Дороти" на YouTube-канале DOROTYE, Дикусар признался, можно ли купить призовое место в шоу и высказался о закулисье самого танцевального проекта. Оказалось, что в Грузии вокруг этого вопроса разразился громкий скандал.

"В Грузии у меня был такой прецедент, когда мы выяснили, что продюсер занялся продажей мест. Поэтому в шоу такое возможно. Происходит ли это на "Танцах со звездами" в Украине? Не знаю. Говорить такие вещи – это надо видеть, что кто-то кому-то что-то давал или хотя бы как договаривались люди. Я могу какие-то вещи чувствовать, что кто-то за кого-то "мазу тянет". Не знаю, догадываюсь. Если бы у меня были факты, я бы прямо сейчас встал бы и не постеснялся показать. Я бы за такое наказывал публично, потому что нельзя такие вещи делать", - убежден Дмитрий.

Дмитрий сделал признание о "Танцах со звездами"

Дикусар также высказался о своем танцевальном тандеме с актрисой "Дизель-Шоу" Викторией Булитко, с которой он выступал в прошлом сезоне проекта. Тогда пару буквально засудили, о чем Дмитрий говорит открыто.

"Есть пары более или менее любимые. Что такое менее любимые, я ощутил еще в прошлом сезоне. Мягко говоря, нас недолюбливали. Может быть меня с Викой или Вику отдельно, или меня отдельно. Отношение к нам было немного другим, чем к остальным участникам шоу", - отметил Дмитрий.

Дмитрий и Виктория на шоу "Танцы со звездами 2019" (фото: instagram.com/bulitka)

Хореограф также заверил, что за себя не отправил ни одно СМС за все сезоны участия в "Танцах со звездами".

Напомним, что ранее Дмитрий Дикусар рассказал, что его связывает со Славой Каминской после "Танцев со звездами 2020".