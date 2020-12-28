Карав би публічно: Дікусар заговорив про закулісні інтриги "Танців з зірками"

Відомий хореограф і постійний учасник "Танців з зірками" Дмитро Дікусар знає про проект, здається, все. Він з сезону в сезон виходить на головний паркет країни і давно є улюбленцем публіки завдяки своєму професіоналізму та вмінню проживати кожен номер яскраво і по-справжньому. Крім того, сім років Дмитро жив і працював у Грузії – був хореографом-постановником місцевого формату "Танців з зірками", тому може розповісти про закулісні моменти проекту.

У програмі "Вечеря з Дороті" на YouTube-каналі DOROTYE, Дікусар зізнався, чи можна купити призове місце в шоу і висловився про закулісся найтанювальнішого проекту. Виявилося, що в Грузії навколо цього питання вибухнув гучний скандал.

"В Грузії у мене був такий прецедент, коли ми з'ясували, що продюсер зайнявся продажем місць. Тому в шоу таке можливо. Чи відбувається це на "Танцях з зірками" в Україні? Не знаю. Говорити такі речі – це треба бачити, що хтось комусь щось давав або хоча б як домовлялися люди. Я можу якісь речі відчувати, що хтось за когось "мазу тягне". Не знаю, здогадуюся. Якщо б у мене були факти, я б прямо зараз встав би та не посоромився показати. Я б за таке карав публічно, тому що не можна такі речі робити", - переконаний Дмитро.

Дмитро зробив зізнання про "Танцях з зірками"

Дікусар також висловився про свій танцювальний тандем з актрисою "Дизель-Шоу" Вікторією Булітко, з якою він виступав у минулому сезоні проекту. Тоді пару буквально засудили, про що Дмитро говорить відкрито.

"Є пари більш або менш улюблені. Що таке менш улюблені, я відчув ще в минулому сезоні. М'яко кажучи, нас недолюблювали. Може бути мене з Вікою, Віку або окремо, або мене окремо. Ставлення до нас було трохи іншим, ніж до інших учасників шоу", - зазначив Дмитро.

Дмитро і Вікторія на шоу "Танці з зірками 2019" (фото: instagram.com/bulitka)

Хореограф також запевнив, що за себе не відправив жодне СМС за всі сезони участі в "Танцях з зірками".

Нагадаємо, що раніше Дмитро Дікусар розповів, що його пов'язує зі Славою Камінською після "Танців з зірками 2020".