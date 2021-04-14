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Накладные ресницы и мелировка: Леся Никитюк показала себя в 18 лет

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 16:43
Накладные ресницы и мелировка: Леся Никитюк показала себя в 18 лет Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Популярная телеведущая Леся Никитюк продолжает показывать поклонникам свои архивные фото. Так, недавно звезда поделилась выпускным снимком времен 9-го класса, а на этот раз продемонстрировала, как выглядела, когда ей было 18 лет.

Фото в ярком и непривычном образе теледива опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, Никитюк запечатлена в полосатой кофточке и с жемчужным ободком в волосах. Локоны у Леди Ле были мелированны, на глазах - накладные ресницы, а на шее оригинальное украшение.

Кроме того, юная красотка сделала яркий макияж с густо подведенными глазами и ярко-розовыми губами.

Накладные ресницы и мелировка: Леся Никитюк показала себя в 18 лет

Леся Никитюк показала себя 18-летнюю (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Лесічці 18 рочків. Накладні вії, "меліровка" волосся, золота іконка на шиї - говорить про те, що людина вже отримувала стипендію. P.S. Золоту іконку мама подарувала, стипендії вистачало тільки на накладні вії, мівіну і рево", - подписала интересный кадр Леся.

Подписчики ведущей пришли в восторг и засыпали ее комплиментами, многие также подметили, что в те времена будущая звезда была похожа на певицу Бритни Спирс.

  • Леся Брітньовна
  • На Бритни Спирс похожа, красотулька
  • На Бритні Спірс схожа
  • Брітні Спірс в молодості
  • Сначала подумала Бритни на фото ...но нет Лесичка
  • Красотка форева
  • Ну гарнюня ж! Краса в натуральному вигляді
  • Ми всі такі були
  • Лесюня на стилi
  • Брітні, це ти?!
  • Рево!!! Мабуть всі пройшли цей етап
  • Справдi на Брiтнi Спiрс схожа

Мы также писали, что Леся Никитюк в пикантном купальнике вызвала ажиотаж в сети.

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