Наша девочка: Юлия Санина растрогала фанатов новостью о пополнении в семье

Певица и финалистка "Танцев со звездами" Юлия Санина просто обожает свою семью, не скрывает любви к своему мужу и сыну и засыпает сеть их совместными снимками.

Поклонники обожают, когда певица делится подобными фото, во многом, благодаря им, они давно назвали Юлия с мужем самой милой парой украинского шоу-бизнеса.

А теперь Юлия порадовала поклонников радостной новостью: в семье знаменитостей появилась еще одна женская особа - плюс один в Юлину "команду". Правда, пока что это собачка.

Певица запостила в своем микроблоге яркое новогоднее фото, вся семья стоит на фоне по-волшебному украшенной елки и радостно улыбается. У малыша на руках сидит новый член семьи.

"Наша новогодняя радость, наша девочка. Придумываем кличку, ваши варианты", - написала Санина.

Юлия Санина и ее растущая семья (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Фанаты просто взорвали соцсеть Юлии радостными комментариями. Они стали предлагать свои имена и восхищаться счастливыми лицами всей семьи.

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Напомним, раньше Юлия Санина призналась, что ее утомляет изображать из себя сильную женщину.

"Что позволяет тебе не впасть в уныние? Понимаю, что уныние - это грех. Но я позволяю себе иногда поунывать. Позволяю себе эту эмоцию. Поплакать, пожалеть себя. Иногда это очень нужно. Перестать изображать из себя сильную женщину, которая может горы свернуть. И тихонько пожалеть себя", - призналась Юлия.

Похоже, компания в виде милой собачки уже давно была нужна певице.