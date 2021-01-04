Наша дівчинка: Юлія Саніна зворушила фанатів новиною про поповнення в родині

Співачка і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна просто обожнює свою сім'ю, не приховує кохання до свого чоловіка і сина, і засипає мережу їх спільними знімками.

Шанувальники обожнюють, коли співачка ділиться подібними фото, багато в чому, завдяки їм, вони давно назвали Юлію з чоловіком наймилішою парою українського шоу-бізнесу.

А тепер Юлія порадувала шанувальників радісною новиною: в родині знаменитостей з'явилася ще одна жіноча особа - плюс один в Юліну "команду". Правда, поки що це собачка.

Співачка запостила у своєму мікроблозі яскраве новорічне фото, вся родина стоїть на тлі чарівного прикрашеної ялинки і радісно посміхається. У малюка на руках сидить новий член родини.

"Наша новорічна радість, наша дівчинка. Придумуємо кличку, ваші варіанти", - написала Саніна.

Юлія Саніна та її зростаюча сім'я (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Фанати просто підірвали соцмережу Юлії радісними коментарями. Вони сталипропонувати свої імена і захоплюватися щасливими обличчями всієї родини.

Боже, яка гарна

Жуйка, Кенді, Лола. Congratulations в черговий раз

Харді

Судячи по очах, найбільше собаку хотіла мама

Це Мелодія

Нагадаємо, раніше Юлія Саніна зізналася, що її стомлює зображати з себе сильну жінку.

"Що дозволяє тобі не впасти у зневіру? Розумію, що смуток - це гріх. Але я дозволяю собі іноді посумувати. Дозволяю собі цю емоцію. Поплакати, пошкодувати себе. Іноді це дуже потрібно. Перестати вдавати з себе сильну жінку, яка може гори звернути. І тихенько пожаліти себе", - зізналася Юлія.

Схоже, компанія у вигляді милої собачки вже давно була потрібна співачці.