Наслаждаемся: утонченная Кухар в купальнике показала яркое летнее видео с детьми

На видео Екатерина позирует в бассейне, оперевшись на бортик, а на заднем фоне в воду прыгают ее дети – сын Тимур и дочка Настя.

"Так не хочется отпускать эту беззаботность… Наслаждаемся последними остатками лета", – подписала солнечные расслабленные кадры прима-балерина.

Подписчики судьи "Танцев со звездами" в комментариях оставили для нее комплименты и напомнили, что не за горами открытие нового театрального сезона.

Эх, да... Пора открывать театральный сезон

Как всегда красавица

Очень красивая

Красоточка

Ранее Екатерина поделилась знаковым достижением и назвала новость "исторической". Так, с ее подачи киевское хореографическое училище подписала договор о сотрудничестве с известной французской балетной школой. Теперь в новом учебном году ожидается обмен преподавателями основных дисциплин и подготовка к совместному гала-концерту, а также обмен студентами.