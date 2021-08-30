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Насолоджуємося: витончена Кухар в купальнику показала яскраве літнє відео з дітьми

Автор: Ольвія Агаркова

Катерина Кухар не звикла сидіти, склавши руки. Так вона не тільки зайнята на зйомках проекту "Танці з зірками" і підготовкою до театрального сезону, але і всерйоз взялася за питання реорганізації хореографічного училища, яке очолює. Щоб плідно трудиться, як відомо, потрібно продуктивно відпочивати. Так, Катерина з чоловіком недавно повернулися з відпустки на Мальдівах, і з новими силами вони готові до чергових звершень.

А поки прима-балерина насолоджується останніми днями літа і ділиться своїм настроєм з шанувальниками в Instagram.

На відео Катерина позує в басейні, спершись на бортик, а на задньому фоні в воду стрибають її діти – син Тимур і дочка Настя.

"Так не хочеться відпускати цю безтурботність... Насолоджуємося останніми залишками літа", - підписала сонячні розслаблені кадри прима-балерина.

Підписники судді "Танців з зірками" в коментарях залишили для неї компліменти і нагадали, що не за горами відкриття нового театрального сезону.

  • Ех, да... Пора відкривати театральний сезон
  • Як завжди красуня
  • Дуже красива
  • Красоточка

Раніше Катерина поділилася знаковим досягненням і назвала новину "історичною". Так, з її подачі Київське хореографічне училище підписало договір про співпрацю з відомою французькою балетною школою. Тепер у новому навчальному році очікується обмін викладачами основних дисциплін та підготовка до спільного гала-концерту, а також обмін студентами.

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар у витонченій ажурній сукні показала бездоганний образ Снігової королеви.

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Катерина Кухар