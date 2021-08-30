Насолоджуємося: витончена Кухар в купальнику показала яскраве літнє відео з дітьми

На відео Катерина позує в басейні, спершись на бортик, а на задньому фоні в воду стрибають її діти – син Тимур і дочка Настя.

"Так не хочеться відпускати цю безтурботність... Насолоджуємося останніми залишками літа", - підписала сонячні розслаблені кадри прима-балерина.

Підписники судді "Танців з зірками" в коментарях залишили для неї компліменти і нагадали, що не за горами відкриття нового театрального сезону.

Ех, да... Пора відкривати театральний сезон

Як завжди красуня

Дуже красива

Красоточка

Раніше Катерина поділилася знаковим досягненням і назвала новину "історичною". Так, з її подачі Київське хореографічне училище підписало договір про співпрацю з відомою французькою балетною школою. Тепер у новому навчальному році очікується обмін викладачами основних дисциплін та підготовка до спільного гала-концерту, а також обмін студентами.