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Настоящая конфетка: Настя Каменских внезапно стала блондинкой (фотофакт)

Автор: Дмитрий Войналович

Настя Каменских, которая не так давно похвасталась грацией и гибкостью в облегающем комбинезоне, сменила имидж.

Свой новый, игривый и трендовый образ NK продемонстрировала на съемках шоу "Маска".

На этот раз певица выбрала платье цвета розовый металлик с откровенным декольте и объемными рюшами, которые стали главными героями кутюрных коллекций мировых брендов.

Дополняют наряд минималистичные босоножки на каблуках и такие же сдержанные украшения - тоненькая цепочка на шее, мерцающий браслет и несколько колец.

Легкий образ создает романтическое настроение, а Настя выглядит в нем, как настоящая конфетка.

А вот прическа у певицы достаточно строгая. Ровное каре создает контраст с таким игривым платьем и придает этому образу характера.

И конечно, нельзя не заметить смену цвета волос - на съемочной площадке гипершоу Каменских превратилась в блондинку.

Настя Каменских на съемках шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, NK вместе со своими коллегами-звездными детективами Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO будет разгадывать знаменитостей под масками во втором сезоне масштабного проекта, премьера которого состоится на канале "Украина" 23 октября.

Напомним, недавно Потап и Каменских показали осеннюю романтику и "сдали" любимые места в Киеве.

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Настя Каменских