Настоящая конфетка: Настя Каменских внезапно стала блондинкой (фотофакт)

На этот раз певица выбрала платье цвета розовый металлик с откровенным декольте и объемными рюшами, которые стали главными героями кутюрных коллекций мировых брендов.

Дополняют наряд минималистичные босоножки на каблуках и такие же сдержанные украшения - тоненькая цепочка на шее, мерцающий браслет и несколько колец.

Легкий образ создает романтическое настроение, а Настя выглядит в нем, как настоящая конфетка.

А вот прическа у певицы достаточно строгая. Ровное каре создает контраст с таким игривым платьем и придает этому образу характера.

И конечно, нельзя не заметить смену цвета волос - на съемочной площадке гипершоу Каменских превратилась в блондинку.

Настя Каменских на съемках шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, NK вместе со своими коллегами-звездными детективами Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO будет разгадывать знаменитостей под масками во втором сезоне масштабного проекта, премьера которого состоится на канале "Украина" 23 октября.