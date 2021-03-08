Настоящие и мои: Даша Астафьева в "хищном" белье удивила личным признанием

Даша решила поделиться с поклонниками очень личным – она уже признавалась, что ей сложно отрывать от себя любимые книги, фильмы, собственные маленькие открытия, которые резонируют и откликаются внутри. Но со своими немногочисленными, по звездным меркам, подписчиками она буквално сроднилась, поэтому решила не жадничать и порадовать их очередной подборкой находок.

"Приятно говорить с вами тут о том, что я люблю по-настоящему... Многих удивляет, почему у меня до сих пор так мало подписчиков, а я радуюсь, что вы такие классные, настоящие и главное, мои! Со многими мы можем говорить в ЛС, делиться, обсуждать общие острые темы и поддерживать друг друга. Я несу ответственность за все ваши истории и признания... и порой думаю, если б их было больше, мне было бы сложнее", - сделала личное признание Даша.



Даша Астафьева показала горячий фотосет в белье (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Делюсь! [хоть и знаете, что я жадина в этом плане, хана]. Фильмы, которые странным образом, в этом году прям очень повлияли на что-то внутри меня. Я все еще надеюсь, что это «что-то» — человек", - с юмором отметила артистка.

Так, в ее личную подборку кино-шедевров для вдумчивого просмотра попали следующие картины: "Один вдох" ( "До конца не могла поверить, что фильм основан на реальных событиях.. и вообще, приятно смотреть и узнавать много нового, того, чего не знаешь, дожив до тридцати пяти лет. Я много раз говорила, что боюсь воды.. и особенно страшно смотреть и переживать, вместе с героиней, ее победы. Особенно победы, вопреки всем разочарованиям, и даже в себе!" - прокомментировала звезда), "Аферистка", "Полетта", "Палмер", "Трое" и "Дангал".