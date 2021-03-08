Справжні і мої: Даша Астаф'єва в "хижій" білизні здивувала особистим зізнанням

Даша вирішила поділитися з шанувальниками дуже особистим – вона вже зізнавалася, що їй важко відривати від себе улюблені книги, фільми, власні маленькі відкриття, які резонують і відгукуються всередині. Але зі своїми не надо багаточисленними, за зірковими мірками, підписниками вона буквално зріднилася, тому вирішила не скупитися і порадувати їх черговою підбіркою знахідок.

"Приємно говорити з вами тут про те, що я люблю по-справжньому... Багатьох дивує, чому в мене досі так мало підписників, а я радію, що ви такі класні, справжні і головне, мої! З багатьма ми можемо говорити в ОП, ділитися, обговорювати спільні гострі теми і підтримувати один одного. Я несу відповідальність за всі ваші історії і зізнання... і деколи думаю, якщо б їх було більше, мені було б складніше", - зробила особисте зізнання Даша.



Даша Астаф'єва показала гарячий фотосет в білизні (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Ділюся! [хоч і знаєте, що я скнара в цьому плані, хана]. Фільми, які дивним чином, в цьому році прям дуже вплинули на щось всередині мене. Я все ще сподіваюся, що це «щось» — людина", - з гумором зазначила артистка.

Так, в її особисту добірку кіно-шедеврів для вдумливого перегляду потрапили наступні картини: "Один вдих" ( "До кінця не могла повірити, що фільм заснований на реальних подіях.. і взагалі, приємно дивитися і дізнаватися багато нового, того, чого не знаєш, доживши до тридцяти п'яти років. Я багато разів говорила, що боюся води.. і особливо страшно дивитися і переживати разом з героїнею, її перемоги. Особливо перемоги, всупереч усім розчарувань, і навіть у собі!" - прокоментувала зірка), "Аферистка", "Полетта", "Палмер", "Троє" і "Дангал".