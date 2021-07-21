Настроение - драйвовое: Джамала показала яркие кадры со съемок "Танцев со звездами"

На них Джамала предстала в длинном ярко-розовом платье с открытым плечом и элегантным разрезом, что отлично подчеркивает ее стройные ноги и тонкую талию. Длинный воздушный шлейф наряда добавил кадрам волшебности и эффектности.

Свои длинные локоны певица оставила распущенными и сделала красивый макияж с акцентом на глаза.

Партнером Джамалы по съемкам стал еще один участник нового сезона шоу - Фагот.

К слову, позировали они на живописных холмах над Днепром, откуда открывается потрясающий вид.

Джамала заворожила яркими кадрами со съемок промо "Танцев со звездами 2021" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Шо по танцях, Джа? Промо від сьогодні в ефірі, настрій — драйвовий, градус хвилювання — зростає з кожним днем. Такс, тепер важливе питання: чи хочете ви слідкувати за процесом? Постити бекстейдж зі знімань? Що з внутрішньої кухні цікавить? Маю зібрати всі ваші побажання до старту тренувань. P. S. Гортайте галерею, щоб побачити, хто став моїм партнером на зніманнях промо", - написала под публикацией артистка.

Поклонники поспешили заверить Джамалу, что им будет интересно все, а также осыпали ее комплиментами.