Настрій - драйвовий: Джамала показала яскраві кадри зі зйомок "Танців з зірками"

На них Джамала постала в довгій яскраво-рожевій сукні з відкритим плечем і елегантним розрізом, що відмінно підкреслює її стрункі ноги і тонку талію. Довгий повітряний шлейф вбрання додав кадрам чарівності і ефектності.

Свої довгі локони співачка залишила розпущеними і зробила гарний макіяж з акцентом на очі.

Партнером Джамали по зйомках став ще один учасник нового сезону шоу - Фагот.

До слова, позували вони на мальовничих пагорбах над Дніпром, звідки відкривається приголомшливий вид.

Джамала заворожила яскравими кадрами зі зйомок промо "Танців з зірками 2021" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Шо по танцях, Джа? Промо від сьогодні в ефірі, настрій — драйвовий, градус хвилювання — зростає з кожним днем. Такс, тепер важливе питання: чи хочете ви слідкувати за процесом? Постити бекстейдж зі знімань? Що з внутрішньої кухні цікавить? Маю зібрати всі ваші побажання до старту тренувань. P. S. Гортайте галерею, щоб побачити, хто став моїм партнером на зніманнях промо", - написала під публікацією артистка.

Шанувальники поспішили запевнити Джамалу, що їм буде цікаво все, а також обсипали її компліментами.