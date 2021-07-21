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Настрій - драйвовий: Джамала показала яскраві кадри зі зйомок "Танців з зірками"

Автор: Марина Настевич

Популярна співачка Джамала стала першою учасницею нового, п'ятого сезону танцювального шоу "Танці з зірками". Артистка, яка помітно схудла після народження другої дитини, показала барвисті кадри зі зйомок проморолика проекту.

Яскраві фотографії були опубліковані в Instagram виконавиці.

На них Джамала постала в довгій яскраво-рожевій сукні з відкритим плечем і елегантним розрізом, що відмінно підкреслює її стрункі ноги і тонку талію. Довгий повітряний шлейф вбрання додав кадрам чарівності і ефектності.

Свої довгі локони співачка залишила розпущеними і зробила гарний макіяж з акцентом на очі.

Партнером Джамали по зйомках став ще один учасник нового сезону шоу - Фагот.

До слова, позували вони на мальовничих пагорбах над Дніпром, звідки відкривається приголомшливий вид.

Джамала заворожила яскравими кадрами зі зйомок промо "Танців з зірками 2021" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Шо по танцях, Джа? Промо від сьогодні в ефірі, настрій — драйвовий, градус хвилювання — зростає з кожним днем. Такс, тепер важливе питання: чи хочете ви слідкувати за процесом? Постити бекстейдж зі знімань? Що з внутрішньої кухні цікавить? Маю зібрати всі ваші побажання до старту тренувань. P. S. Гортайте галерею, щоб побачити, хто став моїм партнером на зніманнях промо", - написала під публікацією артистка.

Шанувальники поспішили запевнити Джамалу, що їм буде цікаво все, а також обсипали її компліментами.

  • Зовсім не уявляю вас танцюючою ча-ча-ча і самбу. Від цього мега цікаво
  • Красива яка
  • Хочеться, щоб "Танці" були більше про танці і менше про вигадані скандали, інтриги і притягнуті за вуха історії
  • Неймовірна!
  • Цікаво все-все
  • Звичайно, що цікавить. І в сторіс, і в постах, все, що можна.
  • Сукня просто вогонь
  • Урррррраааа!!! Чекаємо!!! Краса неземна!
  • Шикарна
  • Дуже гарна!!!
  • Прекрасна
  • Сукня підірвала мій мозок!
  • Красуня

Раніше ми писали, що суддею в новому сезоні "Танці з зірками"стане чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський. Це україно-американський хореограф, переможець Dancing With The Stars.

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ДжамалаТанцы со звездами