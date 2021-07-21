Настрій - драйвовий: Джамала показала яскраві кадри зі зйомок "Танців з зірками"

Популярна співачка Джамала стала першою учасницею нового, п'ятого сезону танцювального шоу "Танці з зірками". Артистка, яка помітно схудла після народження другої дитини, показала барвисті кадри зі зйомок проморолика проекту.
Яскраві фотографії були опубліковані в Instagram виконавиці.
На них Джамала постала в довгій яскраво-рожевій сукні з відкритим плечем і елегантним розрізом, що відмінно підкреслює її стрункі ноги і тонку талію. Довгий повітряний шлейф вбрання додав кадрам чарівності і ефектності.
Свої довгі локони співачка залишила розпущеними і зробила гарний макіяж з акцентом на очі.
Партнером Джамали по зйомках став ще один учасник нового сезону шоу - Фагот.
До слова, позували вони на мальовничих пагорбах над Дніпром, звідки відкривається приголомшливий вид.
Джамала заворожила яскравими кадрами зі зйомок промо "Танців з зірками 2021" (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Шо по танцях, Джа? Промо від сьогодні в ефірі, настрій — драйвовий, градус хвилювання — зростає з кожним днем. Такс, тепер важливе питання: чи хочете ви слідкувати за процесом? Постити бекстейдж зі знімань? Що з внутрішньої кухні цікавить? Маю зібрати всі ваші побажання до старту тренувань. P. S. Гортайте галерею, щоб побачити, хто став моїм партнером на зніманнях промо", - написала під публікацією артистка.
Шанувальники поспішили запевнити Джамалу, що їм буде цікаво все, а також обсипали її компліментами.
Раніше ми писали, що суддею в новому сезоні "Танці з зірками"стане чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський. Це україно-американський хореограф, переможець Dancing With The Stars.