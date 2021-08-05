Настя Каменских в бикини на яхте раскрыла свое заветное желание: "царица морей"

Певица наслаждается началом нового дня. Она жмуриться от удовольствия, позируя в бикини лимонного оттенка с белой окантовкой. Настя повязала на покатые бедра парео в нейтральных оттенках и позировала на корме судна.

"Вот бы так начиналось каждое утро", - поделилась заветным желание певица.

Настя Каменских показала яркое утро на яхте (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники моментально искупали Настю в комплиментах – поток восхищенных откликов не прекращался.

Красивая

Шикарно

Как всегда великолепна

Фигурка огонь

Очень красивая и очень красиво

Пиратка

Царица морей Анастасия Каменских

Обворожительно прекрасна

Такой красотой как у тебя можно украсить всю вселенную

Какая красота! Настя великолепна! Очень красивая и яркая! Восхищаюсь искренне, а воочию она еще красивее, знаю точно – видела

Какая сочная

Красота - страшная сила!

К слову, Настя как-то признавалась, что автор ее эффектных снимков, как правило, муж Потап. Она завила, что, в отличие от многих мужчин, ее благоверный умеет сделать удачный кадр, но за этим стоят долгие тренировки.