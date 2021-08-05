Настя Каменських в бікіні на яхті розкрила своє заповітне бажання: "цариця морів"

Настя Каменських з мамою, кращою подругою, Потапом і свекрухою відпочиває в Хорватії. Велика компанія насолоджується приголомшливими видами, архітектурою і пляжним відпочинком, пробує місцеву кухню і гуляє по старовинних вуличках курорту, де вони зупинилися.
На свіжих знімках в Instagram Настя показала свій ідеальний ранок на яхті.
Співачка насолоджується початком нового дня. Вона мружитися від задоволення, позуючи в бікіні лимонного відтінку з білою окантовкою. Настя пов'язала на округлі стегна парео в нейтральних відтінках і позувала на кормі судна.
"От би так починався кожен ранок", - поділилася заповітним бажання співачка.
Настя Каменських показала яскравий ранок на яхті (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники моментально викупали Настю в компліментах - потік захоплених відгуків не припинявся.
До слова, Настя якось зізнавалася, що автор її ефектних знімків, як правило, чоловік Потап. Вона завила, що, на відміну від багатьох чоловіків, її благовірний вміє зробити вдалий кадр, але за цим стоять довгі тренування.
Нагадаємо, що раніше Каменських у смарагдовому міні сходила на побачення з власним чоловіком під час відпустки.