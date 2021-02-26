Настя Каменских озадачила сеть видом утром без макияжа: одна из немногих

Настя Каменских держит поклонников в курсе событий своей жизни и делится с ними мотивацией, а стимулирует исключительно собственными примером. Так, звезда решила показать в коротком ролике свое насыщенное утро и засветила лицо без макияжа сразу после сна, а также продемонстрировала, чем занимается в начале дня.

Сразу после пробуждения Настя умывается, а затем одевается в спортивную форму, берет свою любимицу Мими и отправляется на пробежку. По возвращению домой делает комплекс упражнений, принимает душ, затем готовит полезный завтрак – овсянку с клубникой, которую она просто обожает. А после - приступает к онлайн-изучению испанского языка.

Поклонники восхитились тем, какая энергичная, бодрая и продуктивна Настя с утра. Правда некоторые отметили, что позволить посвящать время всецело себе Настя может лишь потому, что у нее нет малышей, которые требуют постоянного внимания.

Боже, какая молодец, вся в спорте. Такая красотка

Умничка

Будут дети, не такое утро будет точно. Разве что только, когда подрастут

Одна из немногих звезд, кто красив от природы

Идеальнее утро

Как же я в восторге от таких женщин с такой силой воли

Самое крутое и самое правильное утро!

Настя, ты супер, умничка

Певица не раз говорила о том, что просыпается очень рано - это дает ей возможность все успевать днем и чувствовать себя бодро и энергично. Но и ложится спать звезда очень рано, чтобы успеть выспаться.