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Настя Каменських спантеличила мережу виглядом вранці без макіяжу: одна з небагатьох

Автор: Lite

Настя Каменських тримає шанувальників в курсі подій свого життя і ділиться з ними мотивацією, а стимулює виключно власними прикладом. Так, зірка вирішила показати в короткому ролику свій насичений ранок і засвітила обличчя без макіяжу відразу після сну, а також продемонструвала, чим займається на початку дня.

Ролик з'явився на сторінці співачки в Instagram.

Відразу після пробудження Настя вмивається, а потім одягається в спортивну форму, бере свою улюбленицю Мімі і відправляється на пробіжку. По поверненню додому робить комплекс вправ, приймає душ, потім готує корисний сніданок – вівсянка з полуницею, яку вона просто обожнює. Після цього приступає до онлайн-вивчення іспанської мови.

Шанувальники захопилися тим, яка енергійна, бадьора і продуктивна Настя з ранку. Правда деякі зазначили, що дозволити присвячувати час цілком собі Настя може лише тому, що у неї немає малюків, які вимагають постійної уваги.

  • Боже, яка молодець, вся в спорті. Така красуня
  • Розумниця
  • Будуть діти, не таке буде точно ранок. Хіба що тільки, коли підростуть
  • Одна з небагатьох зірок, хто красивий від природи
  • Ідеальніше ранок
  • Як же я в захваті від таких жінок з такою силою волі
  • Найкрутіший і найправильніший ранок!
  • Настя, ти супер, розумниця

Співачка не раз говорила про те, що прокидається дуже рано - це дає їй можливість все встигати вдень і почувати себе бадьоро й енергійно Але і лягає спати зірка дуже рано, щоб встигнути виспатися.

Нагадаємо, що раніше Потап показала свій світський вихід з підрослим сином Андрієм.

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Новини України Настя Каменських
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