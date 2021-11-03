Настя Каменских похвасталась сочной фигурой в микробикини и нарвалась на критику в сети

На них 34-летняя Каменских позирует на пляже в модном бикини на завязках красного цвета. Свои роскошные кудри она украсила цветком и поворачивалась перед камерой так и эдак, демонстрируя аппетитные формы во всей красе. На лице звезды при этом нет ни капли макияжа.

"Солнечное фото в дождливый день", - подписала снимки Настя.

Настя Каменских сверкнула аппетитными формами в микробикини (фото: instagram.com/kamenskux)

Горячие кадры получили множество восторженных комментариев от подписчиков, однако не обошлось и без критики. Некоторые пользователи сети посчитали модель купальника и фото в целом слишком откровенными, а другие обвинили певицу в использовании фотошопа.