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Настя Каменських похвалилася соковитою фігурою в мікробікіні і нарвалася на критику в мережі

Автор: Styler

Настя Каменських в черговий раз спровокувала палкі дискусії серед своїх підписників. Популярна співачка вирішила згадати літо і відпустку і показала спекотні фото в бікіні.

Ефектні кадри артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На них 34-річна Каменських позує на пляжі в модному бікіні на зав'язках червоного кольору. Свої розкішні кучері вона прикрасила квіткою і поверталася перед камерою так і сяк, демонструючи апетитні форми у всій красі. На обличчі зірки при цьому немає ні краплі макіяжу.

"Сонячне фото в дощовий день", - підписала знімки Настя.

Настя Каменських блиснула апетитними формами в мікробікіні (фото: instagram.com/kamenskux)

Гарячі кадри отримали безліч захоплених коментарів від підписників, проте не обійшлося і без критики. Деякі користувачі мережі порахували модель купальника і фото в цілому занадто відвертими, А інші звинуватили співачку у використанні фотошопу.

  • Ці труси ще можна до вух натягнути, що вже розмінюватися на дрібниці?
  • Купальник не альо! Вже б відразу гола!
  • Скільки фотошопу
  • Хоч би раз без фотошопу, ви навіть самі вже забули як виглядаєте в природному вигляді!!!
  • Дуже гарна
  • О май гад!!! Розумничка, скільки роботи!
  • Богиня краси
  • Захоплююся, браво, така прекрасна жінка
  • Шикарна фігура у вас
  • Карколомна!
  • Заспокойся вже
  • Потрібно не тільки пі*ю ховати, а й всю пахову зону теж

Нагадаємо, раніше Настя Каменських вразила розкішним декольте прямо в ефірі ТВ-шоу.

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Настя Каменських