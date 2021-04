Настя Каменских похвасталась фигурой в бикини и зарядила мощной мотивацией

Настя в черно-белом полосатом купальнике запечатлена сидящей на качели на фоне океана. Она подняла лицо к небу и закрыла глаза.

Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)

В подписи певица призналась в любви этому месту, которое просто обожает.

"Tulum. México. Это место меня сводит с ума. Обожаю местную еду. Кайфую от того, как здесь все одеваются, стиль свободы и любви. Люди необыкновенные, беззаботные, веселые. Я не знаю, как будет дальше, но сейчас this is my place", - поделилась Каменских.

Пользователи сети не прошли мимо и оставили Насте много комплиментов в комментариях.

Позднее артистка выложила еще один снимок, на котором сидит на подоконнике в пижаме цвета хаки и задумчиво смотрит в окно.

Настя Каменских призвала фанатов наслаждаться жизнью и ценить ее (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских призналась, что прошедший год был очень сложным для нее, однако она нашла в себе силы идти дальше и радоваться жизни и всем советует так поступать.

"Этот год был очень сложным для каждого из нас. Мир изменился с приходом пандемии и приходится адаптироваться, подстраиваться под ситуацию, и быть гибкими в смене планов. Для меня этот год стал сложным ещё и в личном плане.. Я потеряла папу и жизнь уже никогда не будет прежней. Мне до сих пор сложно осознать и принять этот факт. Но я сильная, держусь, и продолжаю жить дальше", - поделилась певица.

Настя зарядила своих подписчиков мощной мотивацией.



"Мне захотелось поделиться с вами и сказать, что у нас всего одна жизнь. Проживайте каждый день наслаждаясь им. Проводите время с семьей, близкими, друзьями. Цените и запоминайте эти моменты. Находясь тут на нашей с девочками перезагрузке в Мексике я поняла, что готова идти дальше. Помните, что каждый из нас обладает большой силой и может идти дальше, не смотря на любые трудности и препятствия. Ведь жизнь так прекрасна! И она одна! Если грустно - плачь, радостно - веселись! И живи, живи и ещё раз, живи", - призвала знаменитость.