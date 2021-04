Настя Каменських похвалилася фігурою в бікіні і зарядила потужною мотивацією

Настя в чорно-білому смугастому купальнику зображена сидячою на гойдалці на тлі океану. Вона підняла обличчя до неба і закрила очі.

Настя Каменських похвалилася фігурою в купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)

У підпису співачка зізналася в любові цьому місцю, яке просто обожнює.

"Tulum. México. Це місце мене зводить з розуму. Обожнюю місцеву їжу. Кайфую від того, як тут всі одягаються, стиль свободи і любові. Люди незвичайні, безтурботні, веселі. Я не знаю, як буде далі, але зараз this is my place", - поділилася Каменських.

Користувачі мережі не пройшли повз і залишили Насті багато компліментів в коментарях.

Настя, ви як завжди красуня, пощастило Льоші з такою красунею дружиною

Красива молода жінка на гойдалках, з видом на море

Анастасія, ви вагітні?

Гарна дівчина

Настя, ти вогонь!

Незрівнянно, Настюшка ти шикарна

Ви мій мотиватор, думаю, як і для багатьох дівчаток, красуня. просто красуня і талант

Русалонька

А де ж сеньйор Потап?

Пізніше артистка виклала ще один знімок, на якому сидить на підвіконні в піжамі кольору хакі і задумливо дивиться у вікно.

Настя Каменських закликала фанатів насолоджуватися життям і цінувати його (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських зізналася, що минулий рік був дуже складним для неї, однак вона знайшла в собі сили йти далі і радіти життю і всім радить так чинити.

"Цей рік був дуже складним для кожного з нас. Світ змінився з приходом пандемії і доводиться адаптуватися, підлаштовуватися під ситуацію, і бути гнучкими у зміні планів. Для мене цей рік став складним ще й в особистому плані.. Я втратила тата і життя вже ніколи не буде колишнім. Мені досі важко усвідомити і прийняти цей факт. Але я сильна, тримаюся, і продовжую жити далі", - поділилася співачка.

Настя зарядила своїх підписників потужною мотивацією.



"Мені захотілося поділитися з вами і сказати, що у нас всього одне життя. Проживайте кожен день насолоджуючись ним. Проводьте час з сім'єю, близькими, друзями. Цінуйте і запам'ятовуйте ці моменти. Перебуваючи тут на нашому з дівчатками перезавантаженні в Мексиці я зрозуміла, що готова йти далі. Пам'ятайте, що кожен з нас володіє великою силою і може йти далі, не зважаючи на будь-які труднощі і перешкоди. Адже життя таке прекрасне! І воно одне! Якщо сумно - плач, радісно - веселися! І живи, живи і ще раз, живи", - закликала знаменитість.