Настя Каменских показала себя 18-летнюю в бикини: "вообще не изменилась"

Отметим, что 30 ноября Анне исполнилось 32 года. На снимке же ей всего 16.

Юные подружки запечатлены в бассейне в купальниках. На Каменских - голубое бикини, волосы собраны в пучок, а глаза она закрыла из-за слепящего солнца. Кадр сделан сверху, и Андрийчук на нем с улыбкой смотрит в объектив.

Настя Каменских ошеломила поклонников архивным кадром с лучшей подругой (фото: instagram.com/kamenskux)

"Анечка! Бублик! Любимая! С днем рождения, самый добрый, классный, прикольный, веселый, чуткий и отзывчивый человек на свете. Я очень горжусь тобой и твоими достижениями, а сколько еще впереди… Дерзай детка, у тебя все получится, а мы на подхвате и очень тебя любим! P.S. Обожаю этот снимок. Тебе 16. Мне 18", – подписала Настя архивный кадр.

Анна ответила на поздравление в комментариях: "Любовь моя! Спасибо! Люблю очень!".

Фолловеры Каменских присоединились к поздравлениям, а также отметили, что она практически не изменилась с тех пор.