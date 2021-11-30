Настя Каменських показала себе 18-річну в бікіні: "взагалі не змінилася"

Відзначимо, що 30 листопада Анні виповнилося 32 роки. На знімку ж їй всього 16.

Юні подружки зображені в басейні в купальниках. На Каменських - блакитне бікіні, волосся зібране в пучок, а очі вона закрила через сліпуче сонце. Кадр зроблений зверху, і Андрійчук на ньому з посмішкою дивиться в об'єктив.

Настя Каменських приголомшила шанувальників архівним кадром з кращою подругою (фото: instagram.com/kamenskux)

"Анечка! Бублик! Кохана! З днем народження, найдобріша, класна, прикольна, весела і чуйна людина на світі. Я дуже пишаюся тобою і твоїми досягненнями, а скільки ще попереду ... Будь зухвалою дитинко, у тебе все вийде, а ми на підхваті і дуже тебе любимо! P. S. Обожнюю цей знімок. Тобі 16. Мені 18", - підписала Настя архівний кадр.

Анна відповіла на привітання в коментарях: "Любов моя! Дякую! Люблю дуже!".

Фоловери Каменських приєдналися до привітань, а також відзначили, що вона практично не змінилася з тих пір.