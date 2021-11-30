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Настя Каменських показала себе 18-річну в бікіні: "взагалі не змінилася"

Автор: Марина Настевич

Настя Каменських нечасто ділиться архівними сниками - співачка зізнавалася, що раніше дуже комплексувала з приводу своєї зовнішності. Однак зараз вона прийняла себе і порадувала шанувальників рідкісним кадром, на якому їй 18 років.

Фото, опублікованим в Instagram, вона привітала з 32-річчям свою кращу подругу, екс-дружину репера Олексія Завгородного (Позитив) Анну Андрійчук.

Відзначимо, що 30 листопада Анні виповнилося 32 роки. На знімку ж їй всього 16.

Юні подружки зображені в басейні в купальниках. На Каменських - блакитне бікіні, волосся зібране в пучок, а очі вона закрила через сліпуче сонце. Кадр зроблений зверху, і Андрійчук на ньому з посмішкою дивиться в об'єктив.

Настя Каменських приголомшила шанувальників архівним кадром з кращою подругою (фото: instagram.com/kamenskux)

"Анечка! Бублик! Кохана! З днем народження, найдобріша, класна, прикольна, весела і чуйна людина на світі. Я дуже пишаюся тобою і твоїми досягненнями, а скільки ще попереду ... Будь зухвалою дитинко, у тебе все вийде, а ми на підхваті і дуже тебе любимо! P. S. Обожнюю цей знімок. Тобі 16. Мені 18", - підписала Настя архівний кадр.

Анна відповіла на привітання в коментарях: "Любов моя! Дякую! Люблю дуже!".

Фоловери Каменських приєдналися до привітань, а також відзначили, що вона практично не змінилася з тих пір.

  • З днем народження! Ви супер класні подружки!
  • Взагалі не змінилася!
  • Які класні дівчата!!!
  • Здорово, така дружба, метушіться веселіться, і необов'язково в Мексиці
  • Які були красуні, такі і залишились
  • Фото супер, дівчатка молоденькі
  • Вау, скільки років ви дружите?? Покажіть ще такі давні фотографії, дуууже здивувалася
  • Які гарненькі
  • А ніби вчора сфоткалися
  • Дівчата зовсім не змінилися

Раніше Настя Каменських у мерехтливій сукні звела з розуму апетитним бюстом.

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Настя Каменських