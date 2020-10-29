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Настя Каменских "поранила" Потапа ножом, а он ее укусил: способна и не на такое

Автор: Lite

Звездная парочка устроила "кровавую расправу" в преддверии Хэллоуина

Потап и Настя Каменских чувствуют себя в модном приложении TikTok как рыбы в воде. Звездная пара обожает снимать забавные короткие ролики, которые потом быстро "идут народ", устраиваю флешмобы под свои новые хиты, придумывая яркие и запоминающиеся па. В этот раз неугомонная парочка сняла тематический ролик на Хэллоуин, в котором Потап предстал в роли кровожадного Дракулы! Соответствующее видео появилось в Instagram артиста.

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Рэпер и певица устроили настоящий перформенс с переодеванием под трек NK - Pelicula. На первых кадрах они появляются в привычных образах – Настя кокетничает на камеру, а Потап в домашнем халате и с сигарой явно дает понять, что устал от активности жены. Затем картинка резко меняется – Потап в образе Дракулы, черной мантии и шляпе "кусает" жену, которая предстала в образе Санта Муэрте и охотно подставила ему свою изящную шею.

"Хэллоуинское настроение с Настей", - коротко и метко подписал видео продюсер.

Поклонники оценили старания звездной пары.

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Следующий тематический ролик вышел у Потапа и Насти куда более "кровожадным". Так, действо разворачивалось на кухне. На просьбу Потапа подать ему нож, певица "метнула" его в сторону мужа, в считанные секунды холодное оружие оказалось "в голове" у продюсера.

"Ой ну актёры, актёры ну браво, как сыграли", "Аааа, блин, очень смешно, реально", "Настя – женщина горячая, и не на такое способна", "Добра жена", - с юмором отреагировали поклонники пары.

Напомним, что ранее Настя Каменских в кожаных шортах показала стильный лук и обратила снимание на важные нюансы в формировании образа.

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