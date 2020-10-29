Настя Каменських "поранила" Потапа ножем, а він її вкусив: здатна і не на таке

Потап і Настя Каменських відчувають себе в модному додатку TikTok як риби у воді. Зіркова пара обожнює знімати кумедні короткі ролики, які потім швидко "йдуть народ", влаштовую флешмоби під свої нові хіти, придумуючи яскраві та ефектні па. В цей раз невгамовна парочка зняла тематичний ролик на Хеллоуїн, в якому Потап постав у ролі кровожерного графа Дракули! Відповідне відео з'явилося в Instagram артиста.

Репер і співачка влаштували справжній перфоменс з переодяганням під трек NK - Pelicula. На перших кадрах вони з'являються в звичних образах – Настя кокетує на камеру, а Потап в домашньому халаті і з сигарою явно дає зрозуміти, що втомився від активності дружини. Потім картинка різко змінюється – Потап в образі Дракули, чорній мантії і капелюсі "кусає" дружину, яка постала в образі Санта Муэрте і охоче підставила йому свою витончену шию.

"Хелловінській настрій з Настею", - коротко і влучно підписав відео продюсер.

Шанувальники оцінили старання зіркової пари.

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Наступний тематичний ролик вийшов у Потапа і Насті куди більш "кровожерливим". Так, дійство розгорталося на кухні. На прохання Потапа подати йому ножа, співачка "кинула" його в бік чоловіка, в лічені секунди холодна зброя виявилося "в голові" у продюсера.

"Ой ну актори, актори ну браво, як зіграли", "Аааа, блін, дуже смішно, реально", "Настя – жінка гаряча, і не на таке здатна", "Добра дружина", - з гумором відреагували шанувальники пари.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських у шкіряних шортах показала стильний лук і звернула знімання на важливі нюанси у формуванні образу.