Настя Каменских поразила роскошной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезона

Наряд украшен декором ручной работы и имеет манящий асимметричный крой - разрезы демонстрируют стройные ножки и эффектное декольте Насти.

Дополнили образ мерцающие украшения, прическа с влажным эффектом и макияж, акцентом которого стали глаза, подчеркнув взгляд певицы.

Бесспорно, для старта второго сезона любимого шоу миллионов украинцев Настя выбрала очень стильный и изысканный look.

Настя Каменских на съемках шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Заметим, что 14 сентября хит Каменских "Elefante" завоевал награду TikTok на премии National Bloggers Awards как лучший трек 2021 года.

"Как круто и невероятно приятно. Спасибо всем, кто продолжает любить и поддерживать меня и мое творчество", - написала Настя в Instagram. ️

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, Каменских вместе со своими коллегами звездными детективами Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO будет угадывать знаменитостей под масками в новом сезоне "Маски".