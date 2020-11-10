Настя Каменских поразила сеть появлением в необычном головном уборе: море позитива

Настя Каменских ни дня не оставляет поклонников без увлекательного контента в соцсетях: мотивация, полезные советы, собственный жизненный опыт и просто развлекательные материалы появляются на ее страничках с завидной регулярностью. К тому же, певица вызывает восторг и трепет фото и видео с мужем и заставляет поклонников досконально изучать свои стильные образы, публикуя кадры в трендовых аутфитах. В этот раз модница Настя решила не только продемонстрировать свой осенний образ. Но и покрасоваться в очень необычном головном уборе, а видео опубликовала в Instagram.

На видео формата ТikТok певица позирует на фоне атмосферных декораций в мексиканском стиле. На ней – уютный пушистый свитер и юбка-миди с геометрическим узором., а также сапожки молочного оттенка. Она примеряет на камеру роуч - головной убор североамериканских индейцев с перьями.

"Иногда один аксессуар меняет весь образ", – констатировал под видео Настя.

Фолловеры певицы согласились с ней и искупали в комплиментах.

Леше нереально повезло

Море обаяния, позитива и красоты

Какая же ты классная, улыбка невероятно красивая ,люблю тебя солнышко

Настя ,какая же ты классная девочка

Красивая

Нереальная

Настя, вы пример для подражания

Очень симпатична

Нереально крутая

Напомним, что ранее Настя Каменских в белоснежном бикини демонстрировала аппетитные формы.

К слову, Настя Каменских в пальто-косухе известного демократичного бренда очаровала осенним образом.