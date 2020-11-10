RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Настя Каменських вразила мережу появою в незвичайному капелюшку: море позитиву

Автор: Ольвія Агаркова

Співачка приміряла традиційний головний убір індіанців

Настя Каменських жодного дня не залишає шанувальників без захоплюючого контенту в соцмережах: мотивація. корисні поради, власний життєвий досвід і просто розважальні матеріали з'являються на її сторінках з завидною регулярністю. До того ж, співачка викликає захват і трепет фото і відео з чоловіком і змушує шанувальників досконально вивчати свої стильні образи, публікуючи кадри в трендових аутфітах. В цей раз модниця Настя вирішила не тільки продемонструвати свій осінній образ. Але і покрасуватися в дуже незвичайному капелюшку, а відео опублікувала Instagram.

Популярні новини

На відео формату ТікТок співачка позує на фоні атмосферних декорацій в мексиканському стилі. На ній – затишний пухнастий светр і спідниця-міді з геометричним візерунком, а також чобітки молочного відтінку. Вона приміряє на камеру роуч - головний убір північноамериканських індіанців з пір'ям.

"Іноді один аксесуар змінює весь образ", – констатувала під відео Настя.

Фолловери співачки погодилися з нею і скупали в компліментах.

  • Льоші нереально пощастило
  • Море чарівності, позитиву і краси
  • Яка ж ти класна, посмішка неймовірно красива ,люблю тебе сонечко
  • Настя ,яка ж ти класна дівчинка
  • Красива
  • Нереальна
  • Настя, ви приклад для наслідування
  • Дуже симпатична
  • Нереально крута

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в білосніжному бікіні демонструвала апетитні форми.

До речі, Настя Каменських в пальто-косусі відомого демократичного бренду зачарувала осіннім образом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Настя Каменських