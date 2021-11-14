Настя Каменских сверкнула пышным бюстом и поразила новой прической

Настя позировала в коротких обтягивающих черных шортах и оранжевом удлиненном жакете со шнуровкой и глубоким декольте, который подчеркнул пышный бюст артистки. Она дополнила образ черными босоножками на высоком каблуке, чокером на шее и оригинальными серьгами.

Особое внимание привлекает прическа исполнительницы - Каменских предстала с классическим боб-каре и короткой челкой. Понятно, что она певица не стала состригать свои роскошные кудри, а просто надела парик.

Настя Каменских удивила ярким образом и новой стрижкой (фото: instagram.com/kamenskux)

"Столько тайн, красоты, музыки и загадок. С каждый новым выпуском Маски запутывают нас с детективами все больше! Поэтому без вас нам не разобраться", - написала певица.

Поклонники принялись активно комментировать новые фото Каменских.