Настя Каменських блиснула пишним бюстом і вразила новою зачіскою

Настя позувала в коротких обтягуючих чорних шортах і помаранчевому подовженому жакеті зі шнурівкою і глибоким декольте, який підкреслив пишний бюст артистки. Вона доповнила образ чорними босоніжками на високих підборах, чокером на шиї і оригінальними сережками.

Особливу увагу привертає зачіска виконавиці - Каменських постала з класичним боб-каре і коротким чубчиком. Зрозуміло, що вона співачка не стала зістригати свої розкішні кучері, а просто одягла перуку.

Настя Каменських здивувала яскравим образом і новою стрижкою (фото: instagram.com/kamenskux)

"Стільки таємниць, краси, музики і загадок. З кожним новим випуском Маски заплутують нас з детективами все більше! Тому без вас нам не розібратися", - написала співачка.

Шанувальники почали активно коментувати нові фото Каменських.