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Настя Каменських блиснула пишним бюстом і вразила новою зачіскою

Автор: Марина Настевич

Популярна співачка Настя Каменських обожнює експериментувати із зовнішністю і приміряти різні луки - зірка показала один з яскравих образів, в якому постала на проекті "Маска".

Фото в спокусливому аутфіті і з несподіваною зачіскою вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Настя позувала в коротких обтягуючих чорних шортах і помаранчевому подовженому жакеті зі шнурівкою і глибоким декольте, який підкреслив пишний бюст артистки. Вона доповнила образ чорними босоніжками на високих підборах, чокером на шиї і оригінальними сережками.

Особливу увагу привертає зачіска виконавиці - Каменських постала з класичним боб-каре і коротким чубчиком. Зрозуміло, що вона співачка не стала зістригати свої розкішні кучері, а просто одягла перуку.

Настя Каменських здивувала яскравим образом і новою стрижкою (фото: instagram.com/kamenskux)

"Стільки таємниць, краси, музики і загадок. З кожним новим випуском Маски заплутують нас з детективами все більше! Тому без вас нам не розібратися", - написала співачка.

Шанувальники почали активно коментувати нові фото Каменських.

  • Офігенний образ
  • Ваааау! Шикарна
  • Вам пасує такий образ
  • Яка гарна
  • Сексі мама
  • Ох, яка краса
  • Дуже виразно і сексуально виглядаєш
  • Красоточка!
  • Каре вам йде
  • Асія Ахат повернулася
  • Боже ви така красива, і класна
  • Дуже круто з цією зачіскою!!! Просто чудо

Нагадаємо, раніше розпатлана Каменських без макіяжу показала, як весело готує сніданок Потапу.

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Настя Каменських