Настя Каменских вышла в свет в ярком мини-платье со смелым декольте: невероятные фото

Настя Каменских продемонстрировала ультрамодный образ на съемках 2 сезона шоу "Маска", первый выпуск которого на канале "Украина" выйдет уже 23 октября.
Для шоу звезда выбрала лаймово-лимонную мини-платье с рукавами-бафами и эффектным вырезом-декольте.
Объемные плечи родом из 90-х в этом году чрезвычайно актуальны, о чем свидетельствует наличие таких моделей на мировых подиумах. Дизайнеры интерпретируют их по-разному, но в этом образе, говорит стилист певицы, бафы - символ женской силы.
Дополняют платье элегантные черные туфли на завязках.
Прическа в виде высокого хвоста и современных цветных прядей у лица подчеркивает оригинальный силуэт наряда.
И еще один не менее яркий акцент образа - не классические, а более смелые smoky eyes.
Настя Каменских на съемках шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")
К слову, Каменских вместе со своими коллегами звездными детективами Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO будет разгадывать знаменитостей под масками во втором сезоне шоу, ведущим которого станет Владимир Остапчук.
Напомним, ранее судья "Маски" Оля Полякова в образе сексуального зайчика "засветилась" на видео.