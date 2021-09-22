Настя Каменських вийшла у світ в яскравій міні-сукні зі сміливим декольте: неймовірні фото

Об’ємні плечі родом з 90-х цього року надзвичайно актуальні, про що свідчить наявність таких моделей на світових подіумах. Дизайнери інтерпретують їх по-різному, але в цьому образі, каже стиліст співачки, бафи - символ жіночої сили.

Доповнюють сукню елегантні чорні туфлі на зав’язках.

Зачіска у вигляді високого хвоста і сучасних кольорових пасм біля лиця підкреслює оригінальний силует вбрання.

І ще один не менш яскравий акцент образу - не класичні, а більш сміливі smoky eyes.

Настя Каменських на зйомках шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

До слова, Каменських разом зі своїми колегами зірковими детективами Олею Поляковою, Олегом Винником, Андрієм Данилком і DZIDZIO розгадуватиме знаменитостей під масками у другому сезоні шоу, ведучим якого стане Володимир Остапчук.