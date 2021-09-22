Настя Каменських вийшла у світ в яскравій міні-сукні зі сміливим декольте: неймовірні фото

Настя Каменських продемонструвала ультрамодний образ на зйомках 2 сезону шоу "Маска", перший випуск якого на каналі "Україна" вийде уже 23 жовтня.
Для шоу зірка обрала лаймово-лимонну міні-сукню з рукавами-бафами і ефектним вирізом-декольте.
Об’ємні плечі родом з 90-х цього року надзвичайно актуальні, про що свідчить наявність таких моделей на світових подіумах. Дизайнери інтерпретують їх по-різному, але в цьому образі, каже стиліст співачки, бафи - символ жіночої сили.
Доповнюють сукню елегантні чорні туфлі на зав’язках.
Зачіска у вигляді високого хвоста і сучасних кольорових пасм біля лиця підкреслює оригінальний силует вбрання.
І ще один не менш яскравий акцент образу - не класичні, а більш сміливі smoky eyes.
Настя Каменських на зйомках шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")
До слова, Каменських разом зі своїми колегами зірковими детективами Олею Поляковою, Олегом Винником, Андрієм Данилком і DZIDZIO розгадуватиме знаменитостей під масками у другому сезоні шоу, ведучим якого стане Володимир Остапчук.
Нагадаємо, раніше суддя "Маски" Оля Полякова в образі сексуального зайчика "засвітилася" на відео.