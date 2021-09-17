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Наталья Могилевская в блестящем платье с глубоким декольте похвасталась именной звездой

Автор: Марина Настевич

Известная певица и народная артистка Украины Наталья Могилевская получила именную звезду на Аллее славы в Киеве - торжественное открытие состоялось 16 сентября. Исполнительница появилась на мероприятии в эффектном блестящем наряде.

Красочными фото с церемонии открытия Наталья поделилась на своей странице в Instagram.

Певица сверкала в украшенном пайетками разноцветном длинном платье с глубоким декольте и широкими рукавами. Яркий лук она сочетала с черными замшевыми босоножками на высокой платформе и каблуке.

Волосы Могилевская красиво уложила локонами и сделала эффектный макияж с акцентом на глазах.

Счастливая исполнительница позировала, сидя на полу возле своей именной звезды, а также сделала фото с поклонниками и детьми.

Наталья Могилевская получила именную звезду на Аллее славы в Киеве (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники и коллеги принялись поздравлять певицу в комментариях.

"Вітаю", - написал Dzidzio, а Владимир Остапчук оставил смайлики в виде огня.

  • На те вона і ЛЕГЕНДА!
  • Супер,удивляюсь почему звезду открывают только сегодня, Наталья 30 лет на сцене, ей нужно было открывать ее в первых рядах. Она это заслужила, быть первой! Была на открытии, получила массу удовольствия.
  • Вау супер, вы её давно заслужили
  • Поздравляю, самая лучшая
  • Это определённо крутое достижение. Мои поздравления
  • Ураа наконец-то, поздравляю
  • Очень красиво!!!
  • Шикарное платье, Натали красотка
  • Ураа! Поздравляю, Вы заслужили эту звёздочку. Я очень рада за Вас
  • Лучшая и самая настоящая

Напомним, ранее Наталья Могилевская сверкнула стройной фигурой в эффектном наряде и поинтересовалась у фанатов, похудела ли она.

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Наталья Могилевская