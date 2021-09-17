Наталья Могилевская в блестящем платье с глубоким декольте похвасталась именной звездой

Певица сверкала в украшенном пайетками разноцветном длинном платье с глубоким декольте и широкими рукавами. Яркий лук она сочетала с черными замшевыми босоножками на высокой платформе и каблуке.

Волосы Могилевская красиво уложила локонами и сделала эффектный макияж с акцентом на глазах.

Счастливая исполнительница позировала, сидя на полу возле своей именной звезды, а также сделала фото с поклонниками и детьми.

Наталья Могилевская получила именную звезду на Аллее славы в Киеве (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники и коллеги принялись поздравлять певицу в комментариях.

"Вітаю", - написал Dzidzio, а Владимир Остапчук оставил смайлики в виде огня.